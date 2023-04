Lyt til artiklen

Tre personer er anholdt i drabssagen fra påsken, hvor en 42-årig mand blev tæsket ihjel i Frederikssund.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De er alle sigtet for vold med døden til følge.

Samtidig tilføjer politiet, at de tre personer bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hillerød fredag klokken 11.

Den 42-årige blev overfaldet natten til søndag omkring klokken 01.55.

Han afgik ved døden mandag.

Overfaldet skete ved Spar 5 Bodega i Havnegade i Frederikssund – den afdøde var fra lokalområdet.

Jakob Rahbek, politikommissær ved Nordsjællands Politi, oplyste tirsdag til B.T., at den afdøde var blevet bortvist fra et værtshus umiddelbart inden overfaldet.

»Af en eller anden årsag ønsker de ham ikke inde på baren. Han bliver bortvist, og det er i forlængelse heraf, at han bliver overfaldet ude på gaden. Jeg vil selvfølgelig gerne finde ud af, om de to episoder hænger sammen,« fortalte han og kaldte sagen for »tragisk«.

Politiet har fået en del henvendelser i sagen – og disse må gerne blive ved, lyder det fra politiet:

»Vi kan se, der har været mange i byen den aften. Det kan godt være, der har siddet nogle inde på baren, der har overværet en detalje. Der må være nogle, der har observeret, at han bliver bortvist og den efterfølgende tumult,« slår politikommissæren fast.

