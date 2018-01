En 42-årig kvinde, der er sigtet for dødsvold, er onsdag blevet varetægtsfængslet i syv dage i et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød.

Det skriver Ekstra Bladet.

Kvinden er mistænkt for at være skyld i, at en ti år ældre mand i Skibby i Nordsjælland døde før nytår.

Manden døde 28. december.

Ifølge Ekstra Bladet, der var til stede ved grundlovsforhøret, går sigtelsen på, at manden blev stukket med en ukendt og skarp genstand. Stikket gik ifølge avisen fem centimeter ind i venstre, nedre side af ansigtet.

Kvinden nægter sig skyldig.

Hændelsen skete på mandens ejendom.

Om forholdet mellem de to har politikommissær Henrik Gunst oplyst, at "der er en relation", men han ønskede ikke at gå i detaljer.

Kvinden blev anholdt sidst på eftermiddagen tirsdag.