Sagen om en kendt 52-årige hestehandler, der ifølge politiet døde af dødsvold mellem jul og nytår, har rystet hans bekendte. Politiet mener, at en 42-årige kvinde står bag den vold, der førte til hestehandlerens død.

Han var kendt i hestekredse over hele landet. I årevis valfartede han rundt med sin store lastbil for at købe og sælge heste på landets rideskoler til forretningen, som han havde overtaget af sin far,

Men mellem jul og nytår sluttede livet brat for den 52-årige hestehandler. Den 28. december afgik han ved døden på sin gård i Skibby. Men hans dødsfald har siden vakt opsigt. Ifølge politiet blev han angiveligt stukket i ansigtet med en skarp genstand.

Det kom frem onsdag, hvor politiet fremstillede en 42-årig kvinde i grundlovsforhør for at have begået den vold, der førte til dødsfaldet. Kvinden er ikke blevet sigtet for drab, men for grov vold med døden til følge, oplyser anklager Margit Wegge til BT:

»Hun er sigtet for at have stukket et ukendt redskab ind i kæben på denne her mand, og at han er død på grund af det,« siger hun.

Politiet vil ikke oplyse, hvilket relation kvinden havde til hestehandleren, men af Facebook-siden for hans virksomhed fremgår det, at hun var ansat hos hestehandleren.

Hans død har givet genlyd i både hestekredse og i det lille lokalsamfund omkring Skibby.

Hanne Haagen Hansen var en af dem, der kendte den karismatiske hestehandler særdeles godt. Hun har handlet heste med ham gennem 37 år.

»Han var en flink og yderst reel mand. Hvis man var utilfreds med en hest, han havde solgt, kunne man altid få den byttet. Der er så mange mennesker, der vil blive berørt af hans død. Han vil komme til at mangle i hesteverden og også på de mange forskellige gårde, for han solgte også kreaturer,« fortæller Hanne Haagen Hansen, der ejer en rideskole i området.

Hun fortæller, at hestehandleren havde stor betydning for lokalsamfundet, hvor han hvert år var med ved det årlige juleoptog til heste, der startede på hans gård.

»Det er så forfærdeligt, at han er død. Vi er rystede. Vi er fuldstændig rystede,« siger Hanne Haagen Hansen og tilføjer:

»Vi ved jo ikke, hvad der er sket, men vi får ham jo desværre aldrig tilbage«.

Hun kommer til at savne hestehandleren, som hun betegner som en mand, der ’altid var god for en kop og en basse'.

Den 42-årige kvinde blev ved grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre, varetægtsfængslet i en uge. Det var kun sigtelsen, der blev læst op under grundlovsforhøret. Politiet fortsætter efterforskningen, og om en uge vil man se på, om der er grundlag for at forlænge varetægtsfængslingen, oplyser Margit Wegge til BT.