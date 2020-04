Et foto med børnporno dukkede for et år siden op hos politiet i Canada.

Det blev første spor i en uhyggelig sag om seksuelt misbrug og krænkelser fra den lille by Vinderup i det nordlige Vestjylland.

Her er en 42-årig far nu tiltalt for grove seksuelle overgreb på sine to mindreårige børn, en søn og en datter. De var begge under 12 år, da overgrebene fandt sted.

Det skriver Skive Folkeblad.

Da det danske politi ransagede mandens hjem, fandt betjentene en del materiale, som skabte mistanke om, at den pågældende misbrugte sine egne børn seksuelt.

Kort efter blev han varetægtsfængslet og har siden april sidste år siddet bag tremmer, mens politiet har efterforsket sagen.

I denne uge begynder retssagen mod ham i Retten i Holstebro.

Under første retsmøde var sagens detaljer så voldsomme, at en tilhører måtte forlade retslokalet i pausen, efter at anklageren havde læst anklageskriftet op.

I retten erkendte manden blufærdighedskrænkelser mod sine to børn.

Han nægtede dog voldtægt ved samleje og voldtægt ved anden seksuelt forhold end samleje.

Af anklageskriftet fremgår også, at manden flere gange skulle have forbrudt sig mod sin hund. Det erkendte han i retten, hvor det også kom frem, at der er video af overgrebene.

Retssagen fortsætter onsdag og torsdag. Dommen forventes at falde i næste uge.