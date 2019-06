I et grundlovsforhør har en 42-årig erkendt to drab og brandstiftelser. En 34-årig mand nægter sig skyldig.

Ved et grundlovsforhør i Nykøbing Falster har en 42-årig mand erkendt, at han har dræbt to ældre mænd i Ruds Vedby og efterfølgende sat ild til deres huse.

En 34-årig mand, der er også er sigtet i sagen, nægter sig skyldig.

Det skriver sn.dk og Ekstra Bladet, som er til stede ved grundlovsforhøret.

Ved drabet i Ruds Vedby 21. april blev offeret ifølge Ekstra Bladet stukket flere gange med en kniv og efterfølgende efterladt i en sø i en grusgrav.

I Vemmelev blev offeret også stukket med en kniv ved drabet den 16. juni. Han fik desuden halsen skåret over.

Foruden drab og brandstiftelse er mændene sigtet for at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær ved anholdelsen.

Den del kunne den 34-årige erkende sig skyldig i.

/ritzau/