»Mit liv passerer revy. Jeg tror selv, jeg er ramt, så det er de sidste krampetrækninger.«

Sådan lød det onsdag i retten i Aarhus, da den 42-årige mand, som er tiltalt for drabet på rapperen Shmur på Væddeløbsbanen i Aarhus sidste sommer, afgav den først del af sin forklaring.

Mindst otte betjente sad rundt i retslokalet. De havde alle skudsikre veste på. Der er mødt mange tilhørerer op. Så mange, at flere har måtte vente ude på parkeringspladsen.

Ved siden af den 42-årige sidder to andre mænd, somogså er tiltalte i sagen. De er tiltalt for, at have ville sælge mindst 50 kilo hash til den 42-årige sammen med den dræbte Abukar Hassan Ali. Det skulle koste 1,8 millioner kroner, som den 42-årige havde medbragt i en plastikpose.

Det er i den forbindelse med denne hashhandel, som angiveligt mislykkedes, at den 42-årig mand er tiltalt for at have dræbt den unge mand med to skud. Det sidste dødbringende.

Det var dog tydeligt, at den den veltalende, vellfriserede, mørkhårede mand med sideskildning, et karaktersitisk overskæg og en sort pullover med hvid skjorte, selv er af den opfattelse, at han er ofret i sagen og ikke skurken, som anklagemyndigheden mener.

Det er de tre andre, ifølge ham.

»Jeg troede, han skulle til at likvidere mig,« lød det fra ham, da anklagemyndigheden spurgte ind til, hvorfor han valgte at skyde i nødværge, som han i retten forklarede, i stedet for blot at flygte fra stedet, da der blev affyret skud mod ham og hans medsammensvoren på parkeringsplads ved Jysk Væddeløbsbane i Aarhus midtby den 22. juli sidste sommer.

Ligesom det antydes i anklageskriftet, så mener han, at den dræbte, i forening med de to andre tiltalte, forsøgt at frarøve ham de 1,8 millioner kroner, som han skulle betale for hashen, da de mødtes på parkeringspladsen.

»Han stiger ud af bilen med handsker og en pistol i hånden og råber, at vi skal lægge os ned. Han havde to hænder på den og sigtede på os,« lød det fra den 42-årige mand i retten, da han forklarede, hvad der skete på Væddeløbsbanen omkring klokken 19.00 den 22 juli sidste år.

Den 42-årige nægter at skulle have dræbt den 25-årige rapper, men erkendte på anklagebænken, at han havde affyret tre skud på parkeringspladsen ved Væddeløbsbanen.

Det skete dog, ifølge ham, kun fordi den dræbt sammen med de to andre tiltalte, gik til angreb på ham og hans medsammensvorne, som allerede har tilstået og er dømt i sagen.

Et skræmmeskud og to skud mod den nu dræbte. Han ved ikke, om han ramte ham.

»Det var rigtig meget panik på der,« lød det fra ham i retten.

Efterfølgende så han den dræbte og en af de andre tiltalte løbe fra stedet.

Den 42-åriges forsvarsadvokat mener, at den 42-årige enten har handlet i nødværge eller handlet udover nødværge på grund af den ekstraordinære situation.

Han påpeger desuden, at det er den 42-årige, som har fortalt politiet mange af oplysningerne i sagen, blandt andet at handlen drejede sig om 50 kilo hash.

Den tiltalte fortæller, at han aldrig nåede at se de 50 kilo hash, før de flygtede fra stedet, og det er derfor også fortsat uvist, hvor det er nu. Har der nogensinde været 50 kilo hash?

Den 42-åriges vidneforklaring fortsætter efter en frokostpause. Torsdag skal de to andre tiltalte i sagen forklare sig.