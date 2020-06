Læge blev mistænksom, og dommer gav politiet lov til at sætte kamera op hos dement kvinde.

Det var et overvågningskamera opsat af politiet, som i fjor afslørede en 42-årig mands overgreb på en 91-årig kvinde. Mandag er den 42-årige blevet dømt, efter at sagen har været udsat.

Udsættelsen skyldtes, at man afventede en mentalundersøgelse samt en udtalelse fra Retslægerådet. Det er kommet nu, og Retten har på den baggrund idømt manden en behandlingsdom, oplyser Fyns Politi.

Manden blev tiltalt for en voldtægt og to andre overgreb mod kvinden, som fandt sted i første halvdel af 2019 på det plejehjem, hvor kvinden boede.

Da sagen var for retten i efteråret, erkendte manden at have haft et seksuelt forhold til kvinden. Men han beskrev det ifølge Fyens Stiftstidende som frivilligt - "ren forelskelse" kaldte han det dengang.

Anklagemyndigheden har under sagen oplyst, at den 91-årige kvinde er svært dement.

Den 42-årige fik kontakt til kvinden under et besøg på plejehjemmet, hvor hans morfar også boede.

Fyens Stiftstidende har tidligere fortalt, at det var kvindens læge, som i sin tid fik mistanke om, at kvinden blev udsat for overgreb. På den baggrund gav retten politiet tilladelse til at opsætte et overvågningskamera.

En optagelse fra kameraet viste, hvordan den 42-årige fik oralsex af den 91-årige demente kvinde.

Optagelsen er blevet fremvist under sagen. Det skete for lukkede døre, altså uden tilhørere i retten. Også kvindens forklaring, som blev optaget på video på plejehjemmet, blev afspillet under sagen for lukkede døre.

Dansk strafferet tillader ikke, at man straffer personer, som er utilregnelige på grund af sindssyge, mental retardering eller af anden grund.

Sagens anklager, Maria Blomsterberg fra Fyns Politi, fortæller til Ritzau, at manden er dømt til behandling på grund af sindssygdom. Behandlingen skal foregå under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Her vil det være op til lægerne at vurdere, i hvilket omfang manden har behov for at være indlagt. Ved en eventuel udskrivning skal Kriminalforsorgen føre tilsyn med manden.

Foreløbig er der ikke fastsat nogen tidshorisont for, hvor længe den foranstaltning skal vare. Ifølge Maria Blomsterberg skyldes det, at der er tale om alvorlig sædelighedskriminalitet.

Fyns Politi oplyser, at manden har valgt at acceptere rettens dom.

