En 41-årig kvinde er søndag fundet død på sin adresse Skovgade i Vejle.

Hun blev fundet af Sydøstjyllands Politi, der klokken 14:06 fik en anmeldelse fra den afdøde kvindes pårørende, fordi de ikke kunne komme i kontakt med hende og var bekymrede.

Politiet kørte ud til adressen og skaffede sig adgang til ejendommen, hvor de fandt den 41-årige kvinde død.

Om hun havde skader på kroppen, kan politiet endnu ikke oplyst om.

»Jeg kan ikke udelukke, at der er foregået en forbrydelse, men vi mistænker det ikke,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Politiet er nu færdige med undersøgelserne på stedet, men har tidligere været tilstede i området for at afhøre folk.

En retsmediciner har også været til stede på adressen i Vejle for at lave undersøgelse af kvinden på stedet for at finde frem til dødsårsag og dødsmåder. En såkaldt findestedsundersøgelse.

Retsmedicineren kom dog ikke frem til noget konkret, og Politiet afventer derfor en obduktionsrapport, som de håber, kan give svar på dødsårsag og -måder.