»Det er det, man frygter hele sit liv som mor, at der skal ske ens børn noget.«

Sådan lyder det fra Elsebeth Bønding, mor til den 41-årige Kathrine, der stadig er forsvundet.

Kathrine forsvandt tirsdag, hvor hun efterlod sin bil ved Bryrup mellem Silkeborg og Nørre Snede i Midtjylland.

»Det er fuldstændig surrealistisk,« uddyber Elsebeth Bønding overfor B.T.

Da Kathrine ikke kom hjem til sine forældre som aftalt tirsdag, begyndte hendes mor at blive bekymret. Derfor talte hun med Kathrines mand, og de blev enige om, at ringe til politiet.

»Jeg har svært ved at tro, at hun er forsvundet med vilje,« uddyber Elsebeth Bønding.

Og det er familien, ifølge hende, enige om.

Torsdag har en helikopter været i luften, og flere politihunde sendt afsted for at lede efter kvinden.

Politiet oplyste onsdag til B.T. , at de ikke mener, at der ligger noget kriminelt bag Kathrines forsvinden.

»Men vi vil rigtig gerne finde hende, og vi fortsætter igen i morgen,« lød det fra vagtchef, Ole Vanghøj.

Politiet mener, at hun kan være kørt fast og derefter har efterladt sin bil.

Elsebeth Bønding forklarer overfor B.T., at Kathrine ofte har søgt mod skoven, når hun skulle rense hovedet. Og netop der, hvor bilen er blevet fundet, er et sted Kathrine er glad for at gå ture.

Derfor tænker Elsebeth Bønding, at hendes datter måske er kommet til skade under sin gåtur.

»Det er forfærdeligt. Jeg tænker, at det er det værste, man kan komme ud for som mor,« uddyber Elsebeth Bønding, der holder fast i håbet om, at hendes datter nok skal finde vej hjem igen.

Midt- og Vestjyllands Politi har delt denne præcise placering, hvor den 41-årige kvindes bil er blevet fundet. Foto: Foto: Google Maps Vis mere Midt- og Vestjyllands Politi har delt denne præcise placering, hvor den 41-årige kvindes bil er blevet fundet. Foto: Foto: Google Maps

Kathrine har formentlig ingen jakke på.

Men da hun forlod sit hjem tirsdag morgen, var hun iført en kraftig, lyserød/lilla striktrøje med høj hals.

Hun havde sorte, stramme bukser på og lange, brunlige vinterstøvler med hvidt plys på toppen og snørebånd hele vejen ned.

Oplysninger i sagen kan gives til Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.