En 41-årig mand er tiltalt i en omfattende sag om sexmisbrug af sine egne børn samt vold mod sin kone og sine hunde.

Af sagens anklageskrift fremgår det, at manden blandt andet er tiltalt for at have begået flere fuldbyrdede voldtægter af sin datter i årene 2014 til 2017. Dengang var pigen bare seks til ni år.

Ifølge Sjællandske, der har fået aktindsigt i anklageskriftet, blev pigens brødre den ene gang tvunget til at holde hende fast, mens faderen voldtog hende.

Overgrebene skal ifølge anklagemyndigheden være sket både i familiens hus i Korsør og senere på en adresse i en mindre landsby uden for Korsør.



Også den 41-åriges næstyngste datter samt de to sønner har han ifølge anklageskriftet udsat for seksuelle overgreb og vold.

Alle fire børn er blandt andet skubbet ned af husets trappe fra første sal.

Manden er også anklaget for at sparke familiens to hunde ned ad trappen.

Politiet blev opmærksom på de påståede forbrydelser, da moren i juni 2018 fik nok.

Efter hendes mand - ifølge anklageskriftet - foran børnene havde taget kvælertag på hende, banket hendes hoved flere gange ind i væggen og truet hende med en kniv, mens han sagde: ‘Se her børn, det er jeres mors sidste tid,’ gik hun til politiet.

Den 41-årige mand nægter sig skyldig i alle anklager.