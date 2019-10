Mand nægter sig skyldig i voldtægt af fire kvinder og i at have forsøgt at voldtage en femte.

En stribe kvinder blev i 2018 voldtaget i København, og gerningsmanden var ifølge anklagemyndigheden én og samme person.

Tirsdag sidder en 41-årig mand på anklagebænken i Københavns Byret, hvor han skal forsvare sig mod beskyldninger, som kan sende ham i fængsel på ubestemt tid.

Anklager Anders Larsson går nemlig efter en dom til forvaring. Det er en foranstaltning, som særligt farlige forbrydere, kan få i stedet for en fængselsstraf.

Fem gange har manden ifølge sagens anklageskrift forsøgt at tiltvinge sig samleje med kvinder - fire af gangene fuldbyrdede han voldtægten, lyder det.

Mandens forsvarsadvokat Karoline Normann oplyser til Ritzau, at hendes klient nægter sig skyldig i de anklager, der er rejst mod ham.

Tre af voldtægterne og voldtægtsforsøget er sket i området nær Halmtorvet i København. Området er blandt andet kendt for sit misbrugs- og prostitutionsmiljø, men også for populære caféer og eftertragtede boliger.

Et af overgrebene skete på et toilet ved stofindtagelsesrummet H17 - et såkaldt fixerum. Efter at have strittet imod lykkedes det til sidst for offeret at få låst døren op og flygte.

En anden blev presset op mod en væg i en kælderskakt, mens en tredje blev udsat for slag og halsgreb i en varebil, hvor hun med spark og skrig forgæves forsøgte at undgå at blive voldtaget.

En fjerde kvinde blev voldtaget i en seng et ukendt sted på Amager, mens en femte blev voldtaget i en lejlighed i Slagtehusgade på Vesterbro.

Manden er desuden tiltalt for et tyveri, hvor han skulle have stjålet nogle guldsmykker fra en kvinde.

Derudover er han tiltalt for to røverier. Ved et af dem tog han ifølge anklageskriftet halsgreb på en kvinde, så hun besvimede. Derefter tog han et guldarmbånd og en brillantring.

Anklagemyndigheden vil have striben af voldtægter henført under en skærpende bestemmelse, som hæver strafferammen fra de normale 8 års fængsel til 12 år.

Imidlertid vil anklageren dog slet ikke gå efter en fængselsstraf, men en dom til forvaring.

En sådan afsones også i et fængsel - typisk i Herstedvester - men er man dømt til forvaring, kommer man først ud, når en domstol vurderer, at man ikke længere er til fare for samfundet. I princippet kan man sidde inde på livstid.

Der ventes dom i sagen sidst i november.

