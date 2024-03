En patient erkender under et grundlovsforhør onsdag eftermiddag at have dræbt en anden patient på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby tirsdag aften.

Det skriver TV 2 Østjylland, der har været tilstede under grundlovsforhøret ved Retten i Aarhus.

Ifølge mediet var den 46-årige sigtede på uledsaget udgang tirsdag eftermiddag, hvor han tog i Skejby Centeret.

Her købte han en stor kokkekniv i Føtex, der ifølge politiet skete som led i en plan om at slå offeret ihjel.

Angiveligt havde offeret irriteret den sigtede gennem længere tid, fremgår det af den sigtedes udtalelser ved politiafhøringen, oplyser TV 2 Østjylland.

Ifølge en vidneforklaring, der er blevet læst op af anklageren i retten, blev det 41-årige offer overfaldet, mens han sad i en lænestol. Her blev han stukket gentagne gange med kniv, før han faldt ud af stolen, skriver mediet.

Dødsårsagen formodes at være forblødning.

Den sigtede blev ved grundlovsforhørets afslutning varetægtsfængslet i surrogat i fire uger.

Begrundelsen for varetægtsfængsling lød blandt andet på, at der er grund til at frygte, at den sigtede vil gå ny kriminalitet på fri fod. Den sigtede skal desuden mentalundersøges, skriver TV 2 Østjylland.

Det var tirsdag aften klokken 19.46, at Østjyllands Politi modtog anmeldelsen i den uhyggelige sag.

Da politiet og redningsmandskabet ankom til hospitalet, blev der ydet livreddende førstehjælp til den 41-årige mand, men hans liv stod ikke til at redde på grund af de skader, han havde fået af knivstikkene.

Klokken 20.08 blev manden erklæret død af en læge på stedet.