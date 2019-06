En 41-årig kvinde har mistet livet, efter hun torsdag aften var involveret i en alvorlig ulykke på Hadsundvej mellem Mariager og Assens.

Kvinden kom kørende på motorcykel med sin 10-årige søn bagpå, da hun af endnu uvisse årsager endte med at køre frontalt ind i en personbil, der kom kørende i modsatte retning.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi:

»Jeg kan bekræfte, at hun er afgået ved døden på Skejby Sygehus her til morgen (fredag, red.),« fortæller han.

Den tragiske ulykke skete, da motorcyklen kørte ind i et sving:

»I et skarpt sving sker der det, at motorcyklen kører frontalt sammen med en personbil. Om det lige er motorcyklisten, der kommer over i modsatte vejbane, eller hvad der er sket, det ved vi ikke endnu. Men i hvert fald kører de sammen frontalt,« fortalte vagtchef Jess Falberg tidligere fredag morgen til B.T.

Den 41-årige kvinde blev straks efter ulykken - der skete kort før klokken 20.30 torsdag aften - fløjet med helikopter til Skejby Sygehus.

Foto: Local Eyes Vis mere Foto: Local Eyes

I den forbindelse blev det oplyst, at hendes tilstand var kritisk.

Den 10-årige dreng, der sad bagpå motorcyklen, blev indlagt på skadestuen i Aalborg.

Umiddelbart efter sammenstødet mellem motorcyklen og personbilen kom endnu en motorcykel - der dog ikke havde noget med den første at gøre - kørende på strækningen. På den sad også to personer.

»De kører så ind i den motorcykel, der er væltet, og de vælter også. De kommer heldigvis ikke noget alvorligt til, men de skulle alligevel lige en tur på skadestuen,« forklarede Jess Falberg tidligere fredag.

Føreren af personbilen - en kvinde - blev også kørt forbi skadestuen i Aalborg.

»Der er ikke nogen af dem, der er kørt til Aalborg, som er i kritisk tilstand.«

Efter ulykken gik der ild i både bilen og den ene motorcykel. De er fredag helt udbrændte.

Til B.T. fortæller Poul Fastergaard fredag formiddag, at man på nuværende tidspunkt ikke kan sige noget om, hvad der førte til ulykken.

»Vi kan ikke sige noget, før vi har de endelige rapporter ude fra stedet,« forklarer han.