Han nægter sig skyldig. Nægter, at de overhovedet har været sammen seksuelt.

Ikke desto mindre har Retten i Glostrup søndag ved middagstid valgt at varetægtsfængsle en 41-årig mand, der er sigtet for at have voldtaget en anden mand.

Det oplyser anklager ved Københavns Vestegns Politi Henrik Uhl Pedersen til B.T.

Den 41-årige mand blev anholdt, efter en 34-årig mand lørdag eftermiddag havde anmeldt ham for en voldtægt begået natten til lørdag på en adresse i Bagsværd.

Voldtægten skal være blevet begået, mens den 34-årige har været påvirket af stoffer og altså ikke samtykkede.

Ved et grundlovsforhør søndag har den 41-årige givet sin udlægning af sagen. Han afviser blankt, at han har forgrebet sig på den 34-årige. Ifølge ham har de to slet ikke været sammen seksuelt.

Mens den sigtede har afgivet sin forklaring for åbne døre, er den 34-åriges blevet læst op for lukkede døre. Det er derfor uvist, hvordan beskyldningerne konkret lyder, men ifølge sigtelsen er der tale om både voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje.

På baggrund af mistanken og risikoen for, at den 41-årige vil forsøge at påvirke efterforskningen, har dommeren ved grundlovsforhøret valgt at varetægtsfængsle den 41-årige i foreløbigt ni dage.

Politiet skal bruge tiden på at tage de næste skridt i efterforskningen, forklarer Henrik Uhl Pedersen og uddyber, at man blandt andet afventer nogle rapporter, ligesom der også skal foretages en række afhøringen.

Det er anklagerens forventning, at de kommende dages efterforskning vil »belyse sagen væsentligt«.

