Mand med tilknytning til Forsvaret siger i retten, at han gemte farligt sprængstof på et loft i over 25 år.

En 41-årig mand fandt i 1992 en stor mængde farligt sprængstof på en militærøvelsesbane, da han var 14 år, og siden har han gemt det i to forskellige loftsrum i bygninger på Petersgaard Gods ved Vordingborg.

Det fortæller han onsdag i Retten i Nykøbing Falster ved sagens første retsmøde.

Manden, der har en tilknytning til Forsvaret, er tiltalt for at have været i besiddelse af 35 trotylsprænglegemer, 550 gram plastisk sprængstof, 30 el-kanonslag samt sprængsnor og el-detonatorer.

Sprængstoffet fandt han helt tilbage i 1992, da han var 14 år, forklarer han.

Sprængstoffet, der er fremstillet i 1960'erne, lå frit i en grusgrav på Forsvarets øvelsesplads i Kulsbjerg få kilometer fra Petersgaard Gods, hvor han efterfølgende gemte det i en tilhørende bygning til godset.

Han har selv haft tilknytning til det familieejede gods, siden han var dreng. Den tiltaltes far smed ham ud, da han var 14 år, og i den periode blev han taget ind af familien på Petersgaard Gods, som manden betegner som familie.

Han var som ung interesseret i militæret, og han befandt sig tit i skoven, hvor han kunne forestille sig at være soldat, fortæller han.

En dag faldt han over den store mængde sprængstof, som han tog med sig og gemte på et loft i en af godsets bygninger kaldet "Blegen".

- Det lå bag skydebanerne ved en grusgrav. Jeg kan ikke huske, om jeg fandt det hele på en gang. Noget af det var i kasser.

Her lå sprængstoffet i over 25 år. Han besøgte det kun få gange, forklarer han.

I 2016 fik han nys om, at nogen flyttede ind i Blegen, og derfor flyttede han det til en ny bygning tilhørende godset.

Den 41-årige mand, der i retten er tydeligt berørt af situationen, forklarer, at han var bange for at fortælle nogen om sprængstoffet.

Alligevel gik han i forbindelse med en frit lejde-aktion ind på politistationen i Vordingborg, da han havde flyttet sprængstoffet. Her spurgte han retorisk, om han ville kunne aflevere noget sprængstof hos dem.

Svaret var "nej", og derfor gjorde han ikke mere ud af det.

Manden har gjort karriere i Forsvaret siden 1999. Her har han også fået et sprængstofkursus. Først da det gemte sprængstof blev fundet i 2017, mistede han sin stilling i Forsvaret.

I forbindelse med tiltalen har politiet fået adgang til den 41-åriges telefon. I en besked råder en ven den tiltalte til at skabe en empatisk fortælling om, hvordan han skaffede det.

Anklageren spørger onsdag den tiltalte, om fortællingen, han gav i retten, er opdigtet, men det afviser den tiltalte.

Flere militærfolk har dog vidnet i retten og beskrevet det som "meget usandsynligt", at sprængstoffet er blevet fundet som beskrevet.

Der ventes dom i sagen torsdag.

/ritzau/