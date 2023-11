En 41-årig mand er blevet tiltalt for drabet på en medarbejder på Psykiatrisk Center Glostrup den 21. juli i år og to drabsforsøg.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»Anklagemyndigheden har nu tiltalt den 41-årige mand for drabet på en medarbejder og for drabsforsøg mod de to andre ansatte, som blev såret ved overfaldet på den psykiatriske afdeling,« siger specialanklager Peter Rask.

Anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, viser, at den 41-årige er tiltalt for i alt 13 forhold. Det vil sige flere andre forbrydelser i perioden op til drabet og efter.

De forhold drejer sig om vold, trusler, hærværk og forsøg på voldtægt.

To af de nye tiltalepunkter, fandt sted efter varetægtsfængslingen den 22. juli.

Det drejer sig om to tilfælde af trusler den 12. og 13. september mod sundhedspersonale.

Har erkendt drab

Den 41-årige mand erkendte i grundlovsforhøret 22. juli, at han havde dræbt en kvindelig ansat.

»Jeg var nødt til det. Hun var der kun for at provokere og ødelægge min behandling. Hun gad ikke gå på pension,« fortalte han under grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup.

Han nægtede sig dog skyldig i drabsforsøg på de to andre, der blev kvæstet ved overfaldet.

Her blev den ene ramt af knivstik i både lunge og milt, mens den anden blev stukket i armen. Her erkender han kun grov vold.

Dagen efter drabet på Psykiatrisk Center Glostrup blev manden varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

Den 41-årige mand er beskyttet af et navneforbud, hvilket afskærer pressen for at komme nærmere ind på den tiltaltes identitet.

Tiltalte er aktuelt varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og han skal mentalundersøges, før sagen kommer for retten.

13 tiltaler • Verbale trusler om vold mod tjenestemand ved at true en ansat på et hospital i Glostrup den 19. juli 2021 • Verbale trusler mod en mand, vold ved skub mod en kvinde samt besiddelse af kniv i en kiosk i Hvidovre den 10. juni

• Vold ved fastholdelse og skub samt hærværk mod en ung kvinde i Albertslund den 10. juni

• Forsøg på voldtægt og forsøg på andet seksuelt forhold end samleje mod en kvinde i Albertslund den 14. juli

• Drab mod en ansat på Psykiatrisk Center Glostrup, forsøg på drab mod to andre ansatte samme sted samt ulovlig besiddelse af kniv den 21. juli • Verbale trusler mod tjenestemand ved at true en ansat på Retspsykiatrisk afdeling i Slagelse den 12. september

• Verbale trusler mod tjenestemand ved at true en ansat på Retspsykiatrisk afdeling i Slagelse den 13. september.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden tager forbehold for, at den 41-årige, hvis han kendes skyldig, kan blive idømmes en anden foranstaltning end fængselsstraf.

Sagen skal køre ved Retten i Glostrup.