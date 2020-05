En 17-årig dreng og en 31-årig kvinde er anholdt efter knivstik i Hvidovre. De sigtes for drabsforsøg.

Knivstikkeriet er sket i Hvidovre, og det var en 41-årig mand, der i alt blev udsat for to knivstik.

»05.42 i morges rykker vi ud til et knivstikkeri, hvor en person i en lejlighed på Hvidovrevej er blevet stukket to gange i maven,« siger vagtchefen.

Manden er uden for livsfare. Han er dog bragt til Rigshospitalet, hvor han behandles.

En dreng på 17 år og en 31-årig kvinde, der var i lejligheden, er blevet anholdt.

I første omgang oplyste politiet, at det skulle finde ud af, hvad de to havde med knivstikkeriet at gøre. Lørdag eftermiddag lyder meldingen, at de to vil blive sigtet for drabsforsøg.

»Vi forventer at fremstille dem,« siger vagtchef Henrik Andreasen.

Det ventes, at de bliver fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling klokken 16 i Retten i Glostrup.

Da drengen er under 18 år, vil der også være en repræsentant fra de sociale myndigheder til stede ved retsmødet.

Vagtchefen kan endnu ikke sige, hvad motivet til knivstikkeriet skulle være.