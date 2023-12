Retten i Horsens har idømt en mand 14 års fængsel for narkotikahandel omkring Horsens og Vejle i 2020.

En 41-årig mand er blevet idømt 14 års fængsel for handel med samlet 141 kilo amfetamin.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Sagen er blevet behandlet fredag ved Retten i Horsens.

Her tilstod Kim Emil Beck Christensen, at han var i besiddelse af amfetaminen. Det skal han have været fra juli til oktober 2020.

I perioden blev amfetaminen overdraget til andre, som ifølge politiet er medgerningsmænd.

Det var den 41-årige, som organiserede overdragelserne, der fandt sted omkring Horsens og Vejle, blandt andet ved kirker.

- Narkotikahandlerne blev planlagt ved brug af krypteret kommunikation, som den dømte benyttede i forsøget på at skjule sin identitet gennem en anonymiseret profil på SKY ECC, skriver NSK i pressemeddelelsen.

Ifølge specialanklager Rasmus Gyldenløve fra NSK havde den 41-årige på tidspunktet for handlerne forbindelse til rockergruppen Hells Angels i Aarhus.

Han siger samtidig, at der er tale om "en meget stor mængde" amfetamin.

- Det er noget, der ligger tilbage i tid - i 2020 - og det er oprullet via SKY ECC, som blev knækket af hollandsk, fransk og belgisk politi for efterhånden nogle år siden, hvor man kan læse ind i beskeder, som er sendt i det her kriminelle netværk, siger Rasmus Gyldenløve til Ritzau.

- Det, der er specielt for den kommunikation, er, at kriminelle havde en antagelse om, at det var ubrydeligt.

- Derfor har vi kommunikation, som er i forholdsvis klar tale mellem de her forskellige personer. Det er så den kommunikation, der også har resulteret i sigtelser og domfældelse i den nærværende sag, siger han videre.

Som en del af dommen har Retten i Horsens konfiskeret 500.000 kroner, der anses for at være udbytte fra narkotikahandlen.

Kim Emil Beck Christensen blev sigtet og varetægtsfængslet i august i år efter en anholdelsesaktion.

Under samme aktion blev en 37-årig mand også anholdt. Han blev idømt 14 års fængsel i sagen i september.

Den 37-årige tilstod dengang, at han to gange i løbet af 2020 modtog sammenlagt 98 kilo amfetamin på adresser i Østjylland.

Han blev desuden dømt for at have modtaget og solgt fem kilo kokain på en adresse i Hvidovre.

/ritzau/