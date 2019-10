En 41-årig mand skal fredag formiddag i retten - sigtet for flere gange at have forgrebet sig seksuelt på to mindreårige piger.

Østjyllands Politi skriver på Twitter, at de to piger var mindreårige på gerningstidspunktet.

Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Det fremgår også af meddelelsen, at den sigtede ikke selv vil møde på i retten, da politiet formoder, at han opholder sig i udlandet.

Vi fremstiller kl. 10.30 en 41-årig mand i Retten i Aarhus. Han sigtes for flere seksuelle overgreb begået mod to piger, der på gerningstidspunktet var mindreårige. Han er ikke selv til stede i retten, da han formentligt er i udlandet p.t.

Østjyllands Politi oplyser til B.T., at man ikke har yderligere kommentarer til sagen før grundlovsforhøret.

Af hensyn til de involverede går anklageren i sagen efter at få dørene lukkede.

Opdateres...