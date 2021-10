En 41-årig mand fremstilles mandag klokken 13.30 i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Manden er sigtet for natten til søndag at have begået voldtægt.

Den 41-årige fremstilles med henblik på varetægtsfængsling.

Det oplyser Østjyllands Politi i Døgnrapporten.

Anklager anmoder om lukkede døre, og politiet kan derfor ikke oplyse yderligere i sagen.