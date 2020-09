En 41-årig mand, der er ansat som vikar i en børnehave i Aalborg, er blevet anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse og for besiddelse af børneporno.

Det var personale i børnehaven, der tirsdag angiveligt opdagede, at manden på sin mobil tog billeder af et tre-årigt barn i forbindelse med et bleskift.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Derefter blev myndighederne kontaktet – og manden blev kort efter anholdt.

Den 41-årige mand, der nu er bortvist fra sit arbejde i børnehaven Feggesundvej i Aalborg Øst, bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag i Retten i Aalborg.

I forbindelse med politiets efterforskning af sagen har man fået oplysninger om flere billeder af yderligere otte børn fra børnehaven.

Derudover har man også fået kendskab til, at den anholdte mand skulle have børnepornografisk materiale på sin telefon.

»Det er en sag, som vi ser på med stor alvor, hvorfor vi øjeblikkeligt har indledt en større efterforskning af forholdene,« understreger politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek.

Ved du noget om sagen? Så skriv til B.T. på 1929@bt.dk.

I en pressemeddelelse oplyser lederen af Aalborg Kommunes Børne- og Familieafdeling, Hans Chr. Mariegaard, at den 41-årige mand tidligere har arbejdet som vikar på flere andre dagtilbud.

Der er dog indtil videre ikke grund til at tro, at han har taget billeder de øvrige steder, oplyses det.

»Vi er rigtigt kede af det på vegne af de børn og forældre, som er berørt af dette. Vedkommende havde en pletfri børneattest, men har misbrugt den tillid, som forældre, børn og kollegaer har vist ham. Jeg vil gerne rose det øvrige personale for at handle konsekvent og hurtigt, da de får mistanken. Vi bistår nu politiet med deres opklaringsarbejde,« siger Hans Chr. Mariegaard.

Som en del af efterforskningen har politiet ransaget den 41-åriges bopæl, og flere genstande – især elektronik – er blevet beslaglagt.

Der er ifølge politiet på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at der har fundet egentlige fysiske overgreb sted.



»Men nu skal vi efterforske sagen til bunds, og vi vender hver en sten, så vi kan få hele sagen belyst. Derfor kan jeg ikke udelukke, at der rejses flere sigtelser, hvis efterforskningen tilvejebringer nye oplysninger,« siger politikommissær Carsten Straszek.

Aalborg Kommune har orienteret forældrene i den berørte institution.