En anklager i Retten i Sønderborg vil kræve tiltalt mand idømt psykiatrisk behandling for drab på ældre mand.

En sen onsdag aften i oktober sidste år fik en ældre mand tildelt flere kraftige slag i hovedet med en lægtehammer i en lade i Hejsager ved Haderslev.

Slagene gav ham så voldsomme skader, at han døde.

Det fremgår af anklageskriftet mod en 41-årig mand, som tirsdag skal i Retten i Sønderborg, hvor han er tiltalt for drab.

Ifølge anklageskriftet skete drabet 9. oktober 2019 mellem klokken 20 og midnat. Slagene gav den ældre mand kraniebrud, hjernekvæstelse og blødning mellem de bløde hjernehinder.

Når sagen begynder tirsdag får den 41-årig mand mulighed for at forklare sig, og der vil blive afhørt vidner i sagen. Sagen ventes at vare to dage med dom 22. september.

Specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsen går i sagen ikke efter en almindelig fængselsstraf, men at den tiltalte bliver anbragt på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Hun ønsker forud for sagen ikke at komme med yderligere oplysninger. Derfor er det uvist, om offeret og den tiltalte kendte hinanden i forvejen.

Politiet fik dagen efter drabet klokken 17.26 anmeldelsen om, at der lå en ældre mand død i laden.

Knap halvanden time senere blev den nu 41-årige tiltalte anholdt. Det var dog ikke i forbindelse med drabet, men fordi han skabte uro i et tog på Esbjerg Banegård.

Han blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, men i forbindelse med efterforskningen af drabet fattede politiet mistanke mod manden.

Dagen efter blev han derfor fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg og sigtet for drab. Ifølge JydskeVestkysten erkendte han her vold med døden til følge, men nægtede sig skyldig i drab.

Ved grundlovsforhøret blev den 41-årige varetægtsfængslet, og han sidder nu fængslet på en retspsykiatrisk afdeling.

/ritzau/