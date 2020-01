En 41-årig mand er torsdag blevet anholdt og sigtet for svindel for over en million kroner.

Han har gennem en længere periode svindlet seks forskellige kvinder, som han har fundet via datingapp's, man kan hente ned på sin telefon.

'Romance scam,' kalder Københavns Politi det på Twitter.

»Han har mødt nogle kvinder på internetbaserede platforme, indleder han et forhold til dem, flytter ind og så begynder han at suge deres informationer,« siger Peter Reisz, der er leder af afdeling for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi.

Den 41-årige blev anholdt sammen med sit seneste offer. Den sjette - og muligvis også sidste - kvinde han har svindlet.

»Vi anholdt ham i Østjylland på kvindens adresse,« siger Peter Reisz og fortsætter:

»Men se seks kvinder, han har svindlet, er spredt ud over hele landet.«

Peter Reisz fortæller, at han har benyttet sig af samme metode, hver gang han har indledt et nyt forhold til en af de seks kvinder.

»Han optog blandt andet lån i deres navn ved at skaffe sig adgang til deres oplysninger - kortnummer, NemID og andre koder,« siger han.

På baggrund af anmeldelser fra flere kvinder, har politiet siden december efterforsket sagen.

Nu er manden sigtet i 75 forhold, der består af forskellige typer økonomisk kriminalitet - alle med svindel som fortegn.

Han har blandt andet også købt en del elektronik.