Københavns Vestegns Politi har anholdt en 41-årig mand i sagen om drab og drabsforsøg i Herlev.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 41-årige mand blev anholdt på baggrund af efterforskning i går eftermiddags. Han er sigtet for drab på en 21-årig mand og drabsforsøg på en 25-årig mand i Herlev natten til tirsdag den 7. december.

Det er dog vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fremstille den 41-årige, og han er derfor løsladt igen. Han er fortsat sigtet i sagen.

»Vi er endnu tidligt i efterforskningen og derfor at der fortsat meget vi ikke kan oplyse – og det gælder også hvilket motiv der ligger bag drabet. Men efterforskningen fortsætter og vi har sat massivt ind for at få opklaret denne forbrydelse,« siger politiinspektør Michael Hellensberg.

