En 41-årig mand efterlyses i forbindelse med et knivoverfald på en kvinde på Strandvejen i Svinninge mandag morgen.

Manden, som Midt- og Vestsjællands Politi leder efter, er den 41-årige Arturas Bauza fra Litauen, som har ophold i Danmark. Politiet har ikke kunne finde ham på nogle af de steder, hvor han kunne formodes at opholde sig og beder derfor nu offentligheden om hjælp.

Han mistænkes for et overfald på en 41-årig, kvindelig bekendt på Strandvejen i Svinninge mandag 7. november 2022 klokken cirka 06.10.

Efter en uoverensstemmelse mellem de to anvendte han en kniv til at påføre den 41-årige kvinde alvorlige, men ikke livstruende skader, inden han efterlod hende på Strandvejen.

Arturas Bauza beskrives som en 41-årig mand, almindelig af bygning. Han taler kun litauisk.

Efter overfaldet flygtede den mistænkte fra stedet ad Solholm mod nord og videre til højre ad Solholmsvej i retning mod jernbanen.

Politiet mener, at han på ruten kan have skaffet sig af med effekter, og de opfordrer derfor beboere i området til at gennemsøge deres private område for genstande.

Kniven, som formodes brugt til overfaldet, er allerede fundet.

Oplysninger om den efterlyste mand kan gives til efterforskningsafdelingen på Holbæk politistation, til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på telefon 114.