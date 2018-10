Onsdag faldt der dom i sagen mod den 41-årige kvinde, der var tiltalt for at have efterladt sin egen 14-årige datter og hendes 14-årige kæreste Marcus i hjælpeløs tilstand.

Kort efter klokken 16.00 trådte retsformanden og de to domsmænd ind i salen og udtalte ordene: »Thi kendes for ret: tiltalte straffes med fængsel i to år.«

Den 41-årige kvinde modtog dommen med hænderne knyttet foran ansigtet, mens hun kiggede på retsformanden. Forsvaren oplyser, at kvinden ikke vil anke dommen.

Hun er blevet idømt to års fængsel og skal desuden betale sagens omkostninger. Retten begrunder dommen med, at kvinden ikke oplyste politiet om Marcus og sin egen datters alvorlige tilstand, da de var forbi lejligheden tidligere den aften. Selv da de to teeenageres tilstand blev forværret, handlede den nu dømte kvinde ikke. Det lægges også til grund, at den 41-årige kvinde gav udtryk for, at hun ikke ønskede ambulancepersonale i lejligheden.

Undervejs i sagen har adskillige af de unge mennesker, der befandt sig i lejligheden den pågældende aften i marts måned vidnet for retten. Her er det blandt andet kommet frem, at de tilstedeværende i løbet af aften blev bevidste om den alvorlige tilstand, som Marcus og den 14-årige pige befandt sig.

Enkelte vidner forklarede, at Marcus i timevis lå bevidstløs på badeværelsesgulvet, og at han løbende blev mere og mere behandlingskrævende. Det kom blandt andet til udtryk ved, at han tissede i sine bukser, kastede op og var så kold, at de var nødsaget til at pakke ham ind i et tæppe.

Ingen i lejligheden nævnte, at Marcus er på badeværelset, da politiet var i lejligheden klokken 22.15 for at hente en 16-årig dreng, der var meldt savnet af sin far.

På en video, der blev optaget 00.28 den pågældende aften, og som blev vist i retten, kunne man se 14-årige Marcus ligge ligbleg på gulvet med åben mund, mens en stemme siger: 'Det er sådan, vi dræber på Østerbro... Gangsta Shit'. Videoen er optaget af en 16-årig dreng, der i dag er tiltalt for at have udøvet vold mod Marcus i lejligheden.

Men selv om Marcus på videoen er bevidstløst og tilsyneladende svæver mellem liv og død, så går der alligevel en time, før der er nogen i lejligheden, som kontakter alarmcentralen. Kort forinden bar de tilstedeværende Marcus ned på gaden, fordi de ifølge vidneforklaringer ikke ville have, at den 41-årige kvinde kunne knyttes til Marcus' alvorlige tilstand.

Marcus blev efterfølgende kørt til Rigshospitalets Traumecenter, hvor han bliver erklæret død, mens hans 14-årige kærester, datteren af den 41-årige tiltalte, stadig var tilbage i lejligheden. Hun havde ligesom Marcus været skidt det meste af aftenen og gentagne gange haft vejrtrækningsproblemer.

Da politiet ankom til lejligheden igen omkring klokken 03.00 finder de den 41-årige tiltalte og hendes datter, der har fået hjertestop. Politiet forsøgte at genoplive, og hun er i dag hjerneskadet som følge af et langvarigt hjertestop.

