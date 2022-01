Der gik en klap ned.

Sådan beskrev en 41-årig kvinde årsagen til, at hun en eftermiddag i midt juni overfaldt en anden kvinde, som hun havde kendt det meste af livet og leget med som barn.

Torsdag blev kvinden dømt ved Retten i Odense for blandt andet at have bidt den anden kvinde i underbenet og i ringfingeren.

Derudover blev hun kendt skyldig i at have slået hende flere gange på kroppen og i hovedet, for at rive hende i håret, og for at banke hendes hoved ned i en sofakant eller vindueskarm og kaste hendes telefon i gulvet.

Ifølge den 41-årige selv var hun blevet vred, da den anden kvinde kaldte hende en so.

Den dag overfaldet fandt sted havde de to kvinder drukket ved en adresse i det sydøstlige Odense.

De to kvinder er vokset op i samme område og har kendt hinanden som børn. De mødte hinanden igen 2018, fortalte den 41-årige, hvorefter hun gennem den anden kvinde var kommet ind i et dårligt miljø med misbrug af amfetamin, alkohol og hash.

Under sin forklaring i retten erkendte den 41-årige at have kastet med en telefon og begået vold mod kvinden, men hun kunne ikke huske, at hun skulle have bidt veninden i fingeren.

Til gengæld viste billeder i retten en tydeligt såret finger og et underben med aftryk af et tandsæt.

Også den kvinde, som den 41-årige havde udsat for vold, vidnede i retten.

Hun kunne ikke huske at have sagt noget til den 41-årige inden overfaldet, men forklarede, at hun var blevet kastet rundt med og havde forsøgt at afværge bidet i benet ved at stikke sin hånd ind i munden på den 41-årige.

Ifølge hende stoppede den 41-årige først, da hun sagde undskyld. Hun vidste ikke for hvad.

Den 41-årige blev kendt skyldig i at have begået vold og for at have begået hærværk ved at kaste hendes telefon i gulvet, så den gik i stykker.

Dommen lød på 60 dages betinget fængsel til den 41-årige, som derudover skal gå i misbrugsbehandling.