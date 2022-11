Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Voldtægt, voldtægtsforsøg, blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang samt besiddelse af krænkende billeder af børn.

Det er, hvad en 41-årig mand er blevet kendt skyldig i. Det er, hvad der nu har sikret ham forvaring på ubestemt tid.

Sagen har kørt med nævninge ved Retten i Svendborg, hvor der netop er faldet dom.

Spørgsmålet om skyld blev der dog taget stilling til allerede 14. oktober, hvor den 41-årige blev kendt skyldig i alt det ovenstående, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Langt de fleste af de mange forhold blev begået i 2020 og 2021.

På sociale medier tog manden kontakt til børn og udsatte dem for blufærdighedskrænkelser og ulovlig tvang. Han opfordrede i flere tilfælde børnene til at sende ham billeder og videoer.

I chatsamtaler udgav han sig blandt for at være en 15-årig dreng, og på den måde fik han flere piger til at sende ham nøgenbilleder.

Desuden tvang og truede han pigerne til at udføre seksuelle handlinger på sig selv, fandt retten, der ligeledes kendte ham skyldig i at have voldtaget en 14-årig pige samt et voldtægtsforsøg.

Fordi der er tale om en nævningesag, er der først taget stilling til skyldsspørgsmålet og dernæst straf.

Forvaringsdommen, som den 41-årige er blevet idømt, er sammen med livstid den strengeste straf, vi har i Danmark.

Det er en foranstaltning, som bruges i sager, hvor retten vurderer, at en almindelig fængselsstraf ikke er tilstrækkelig til at beskytte samfundet mod særlig farlige personer.

Og så er den tidsubestemt.

Det er altså op til en dommer at vurdere, hvornår – hvis overhovedet – det er sikkert at sætte en forvaringsdømt på fri fod.