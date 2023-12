Grusom vold kostede lørdag aften en 41-årig mand fra Grindsted-egnen livet.

Og det er politiets mistanke, at en bare halvt så gammel mand står bag. I hvert fald bliver en 21-årig mand mandag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding, hvor han er sigtet for dødvold.

Eller som det hedder på retssprog: Kvalificeret vold med døden til følge.

Allerede nu varsler Sydøsjyllands Politi på det sociale medie X, at man vil begære lukkede døre under retsmødet, og det er dermed sparsomt med oplysninger i sagen.

Det er end ikke beskrevet, hvornår og hvor det voldelige overfald konkret skal være fundet sted.

JydskeVestkysten beskriver dog, at politiet søndag var massivt tilstede på flere adresser i Grindsted. Om tilstedeværelsen har relation til sagen har det dog ikke været muligt for mediet at få bekræftet.

B.T. forsøger at indhente en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.

Opdateres ...