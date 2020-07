En 41-årig mand fra Esbjerg er onsdag blevet dømt skyldig i at have forgrebet sig på sin mindreårige datter gennem tre måneder sidste år.

Fem års fængsel skulle det ifølge et nævningeting i Retten i Esbjerg koste manden, som dog ankede på stedet.

Manden har undervejs hele tiden nægtet sig skyldig i sagens forhold.

Forhold, der kom i politiets søgelys, da pigens mor sidste juli kontaktede politiet.

I sagens anklageskrift lød det, at manden fra 19. april til slut juni sidste år gentagne gange forgreb sig på datteren, som var under 15, på sin bopæl i Esbjerg.

Under retssagen beskrev anklager Gynna Sandberg Jønsson forhold om både forsøg på analt samleje, fuldbyrdet voldtægt og andet seksuelt forhold.

Manden blev ved Retten i Esbjerg fundet skyldig i de to sidstnævnte forhold. Og herefter procederede anklager Gynna Sandberg Jønsson således for, at han skulle idømmes fem til seks års fængsel.

»Det er en skærpende omstændighed, at man udnytter sin fysiske eller psykiske overlegenhed på den måde,« fortæller hun.

Hun er tilfreds med, at byretten fulgte hendes anbefaling, da strafudmålingen landede på de fem års ubetinget.

Manden skal nu sidde varetægtsfænglet, indtil landsretten på et tidspunkt skal tage stilling til sagen.