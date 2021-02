Retten i Hillerød har besluttet, at en mand, der er sigtet for skuddrab, skal fængsles i yderligere fire uger.

En 41-årig mand fra rocker- og bandemiljøet er blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger for et skuddrab på en 38-årig mand den 2. januar i Hillerød.

Det skriver Ekstra Bladet.

Anklagemyndigheden bad om lukkede døre til retsmødet, hvilket dommeren imødekom.

Manden er sigtet for et skyderi i Hillerød den 2. januar i år, hvor en 38-årig mand mistede livet, og en 21-årig mand blev såret.

Efter skyderiet ankom fire mænd til Nordsjællands Hospital i Hillerød i en gennemhullet bil. Blandt de fire var den 38-årige, der mistede livet.

Resten af mændene var ikke videre snakkesalige om, hvad der var sket, fortalte politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi efterfølgende.

- Rocker- og bandemiljøet har aldrig haft ry for at være særligt meddelsomt. De ønsker i udgangspunktet ikke rigtigt at tale med os, sagde han.

/ritzau/