En stor gruppe unge stak tirsdag aften af fra politiet i forsøget på at undgå en bøde for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

15 af dem blev dog taget af ordensmagten og sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet på maksimalt ti personer.

Det oplyser kommunikationsrådgiver hos Sydjyllands Politi, Helle Lundberg.

Hun fortæller, at fire betjente blev sendt afsted til Augustenborg på Als, efter en borger havde henvendt sig til politiet for at få gjort noget ved fremmødet af de mange unge på en tankstation i byen.

»Vi fik en henvendelse om, at der var forsamlet mange ved en tankstation, så vi sendte to patruljer afsted til stedet,« siger hun.

Mens størstedelen stak af, blev de resterende 15 sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. To af personerne var dog under 18 år. For dem gælder det, at deres forældre bliver underrettet.

Fem af de sigtede erkendte på stedet, at de godt vidste, at de overtrådte forbuddet, lyder det.

Selv om de omkring 40 unge blot ‘hang ud,’ så var det alligevel en overtrædelse af loven, der er opstået som følge af coronaepidemien.

»Det er en politiopgave at håndhæve forsamlingsforbuddet,« siger Helle Lundberg.

De 15 sigtede får nu en bøde på 2.500 kroner.