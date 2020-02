Et fjernvarmeværks skorsten frygtes at vælte i Sønderborg. Politiet evakuerer derfor beboere i området.

En 40 meter høj stålskorsten risikerer at styrte til jorden i et boligområde i Sønderborg mandag aften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Skorstenen svajer kraftigt på grund af den voldsomme blæst, og politiet frygter, at skorstenen vælter.

Politiet evakuerer derfor i øjeblikket beboere tæt på skorstenen, der hører til et fjernvarmeværk i Sønderborg.

På den ene side af den høje skorsten ligger en boligblok, mens der ligger en Rema 1000 på anden side, fremgår det af et foto fra politiet.

Rema 1000-butikken er også evakueret.

Bygningssagkyndige er på vej til stedet for at vurdere situationen.

Politiet har oprettet et evakueringscenter for borgere i Humlehøj Hallen på Stråbjergvej i Sønderborg.

Politiet er selv ved at danne sig et overblik over situationen, forklarer vagtchefen. Brandvæsenet er også til stede.

Området er evakueret og afspærret klokken 17.30, oplyser politiet.

/ritzau/