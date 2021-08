Efter at have begået en række indbrud i København har to rumænske mænd erhvervet sig en straksdom.

Den lyder på 40 dages fængsel og en udvisning af Danmark i seks år.

De to mænd er henholdsvis 19 og 21 år og blev dømt i torsdags.

»Vi ser med meget strenge øjne på indbrud, og særligt når folk kommer udefra. Efter de her 40 dage, så vil de nærmest dagen efter blive sat på et fly og eskorteret ud af landet,« fortæller senioranklager Andreas Kjærulff til B.T.

Det ene indbrud fandt sted i et fritidshjem på Østerbro.

»Her var de i gang med at stjæle nogle computere,« siger Andreas Kjærulff.

Og da de herefter kom i politiets varetægt fandt man efterfølgende ud af, at de også havde stået bag indbrud på Nørrebro og i Sydhavnen.

»Her havde de lavet to indbrud på genbrugsstationer og stjålet elektronik. Altså ting, som andre allerede har smidt ud,« siger Andreas Kjærulff.