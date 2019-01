Mange bilister finder telefonen frem, når de passerer ulykkessted på Storebæltsbroen.

Fyns Politi har givet bøder til 40 bilister, der har brugt telefoner til at tage billeder af ulykkesstedet på Storebæltsbroen, hvor seks personer onsdag morgen blev dræbt.

- Vi har skrevet 40 sager for at bruge mobiltelefon, hvor bilisterne havde travlt med at tage billeder af ulykkesstedet på Storebæltsbroen, skriver Fyns Politi på Twitter.

- Det er SÅ MEGET ikke i orden. Vis nu respekt for de berørte - og overhold i øvrigt færdselsloven!!, lyder det videre.

/ritzau/