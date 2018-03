En 40-årig kvinde er under et grundlovsforhør i Københavns Byret tirsdag formiddag sigtet for uagtsomt manddrab på sin datters kæreste, der natten til søndag døde af en overdosis i den 40-åriges lejlighed på Østerbro i København. Datteren, som ligeledes tog en overdosis, ligger nu i koma.

Derudover er kvinden sigtet efter straffelovens paragraf 250, som straffer 'den som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand'.

Sagen udspillede sig natten til søndag, da Københavns Politi fik en melding om to livløse personer i en opgang på Østerbro i København. Ved politiets ankomst var en 14-årig dreng afgået ved døden - ude af stand til at blive genoplivet - imens en 14-årig pige, der ligeledes var død, blev genoplivet og kørt til Rigshospitalet, hvor hun fortsat ligger i koma. Hun er i kritisk tilstand.

Den 40-årige er kendt fra misbrugsmiljøet, og lejligehden har angiveligt været et samlingssted for det, som politiet betegner som 'socialt belastede unge'.

Ifølge Ekstra Bladet var den 40-årige kvinde til stede, da politiet mødte op på adressen omkring kl. 01.30 natten mellem lørdag og søndag. Hun blev anholdt i går - mandag den 12. marts - kl. 11.45.

BTs udsendte rapporter fortæller fra grundlovsforhøret i Københavns Byret, at sigtelsen - som udover uagtsomt manddrab på drengen og at have hensat denne, som lå på badeværelsegulvet i hjælpeløs tilstand - også går på, at den 40-årige har hensat sin datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp, selvom hun var klar over, at datteren havde indtaget ukendte stoffer og ligget i sengen med vejtrækningsproblemer.

Ifølge BTs udsendte var den sigtede - moren til den 14-årige pige i koma - iført sort hættetrøje, brun/grønne cargo-bukser (store bukser med lommer på siden, red.) og hvide tennissko. Hendes hår var sort og rodet.

Kvinden nægter sig ifølge sin forsvarsadvokat skyldig.

Efter sigtelsen var blevet fremført valgte dommeren på grund af genafhøringer af de unge mennesker, som alle har relationer til både sigtede og forudrettede, at lukke dørene for at beskytte de unge og samtidig undgå, at vidner blev yderligere påvirket. Dommeren valgte i samme ombæring at nedlægge navneforbud i sagen.

Politiet havde været på adressen før

Da politiet ankom til adressen på Østerbro og fandt de to unge mennesker livløse, var det anden gang den samme aften, de var der. Omkring kl. 22.30 havde de hentet en anden 14-årig dreng, som var meldt savnet af sine forældre.

Politiet tog under besøget på baggrund af de generelle forhold i lejligheden, som de syntes så bekymrende ud, oplysninger til en socialrapport, men da der ikke var tegn på noget ulovligt, gik betjentene ikke ind i lejligheden, hvor de to 14-årige - enten på det eller et senere tidspunkt - lå på henholdsvis badeværelset og i sengen med åndedrætsbesvær.

BT følger sagen.