En mand er anholdt og varetægtsfængslet for tre grove voldtægter i sommer. Han nægter sig skyldig.

Politiet har anholdt og fået varetægtsfængslet en 40-årig mand, der mistænkes for at have voldtaget tre kvinder forskellige steder i København i sommer.

Ifølge sigtelsen overfaldt han 2. juli først på aftenen en kvinde ved Halmtorvet på Vesterbro.

I en kældergang greb han fat om kvindens hænder og pressede hende op mod en væg. Han hev hende i håret og gav hende besked på at stå stille. Mens kvinden græd og bad ham stoppe, voldtog han hende og tvang hende til oralsex.

Allerede dagen efter gik det sidst på eftermiddagen ud over en anden kvinde.

I en lejlighed på Amager slog han ifølge sigtelsen kvinden i ansigtet og kastede hende ned på en seng. Derefter tog han fat om halsen på hende og voldtog hende. I løbet af omkring to timer blev hun voldtaget to gange.

Endelig er den 40-årige mand sigtet for en voldtægt den 3. august om formiddagen. I en lejlighed på Vesterbro blev en kvinde skubbet ned på en sofa og voldtaget, mens hun bad overfaldsmanden om at stoppe.

Da manden fredag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, nægtede han sig skyldig.

Dommeren fandt dog, at politiets mistanke mod manden er så velbegrundet, at hun besluttede, at han skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig 17 dage.

/ritzau/