Uoverensstemmelser mellem to personer førte mandag aften til, at en 40-årig mand blev stukket i ryggen.

København. En 40-årig mand blev mandag aften stukket i ryggen med en kniv på Sokkelundsvej i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser Københavns Politi, der fik anmeldelsen klokken 20.42.

- Han er stukket en gang i ryggen. Da han bliver fundet, vurderer en læge, at hans tilstand er kritisk. Her klokken lidt over elleve om aftenen er hans tilstand fortsat kritisk, men stabil, siger efterforskningsleder Kenneth Jensen.

Tidligt tirsdag morgen lyder meldingen, at den 40-årige nu er uden for livsfare.

Manden blev fundet hjemme i sin lejlighed. I opgangen er der fundet blod, men det er ikke her, knivstikkeriet har fundet sted, mener politiet.

- Vi har et muligt gerningssted, og det er der, vi nu er til stede. Baggrunden for knivstikkeriet kender vi endnu ikke, men det skal være sket i forbindelse med nogle uoverensstemmelser, fortæller Kenneth Jensen.

Politiet mener, at der er tale om en enkelt gerningsmand.

- Vi har kunnet afhøre ofret kort, og her har han givet os nogle detaljer om sagen, som vi selvfølgelig efterforsker nærmere. Men der er flere løse tråde, siger efterforskningslederen.

Den 40-årige mand er ikke kendt af politiet i forvejen. Tidligere på aftenen oplyste vagtchef Henrik Svejstrup, at sagen "umiddelbart" ikke er banderelateret.

Tirsdag morgen er der endnu ikke anholdt nogen i sagen.

/ritzau/