En 40-årig mand er død i en solo-ulykke på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi.

Ulykken skete omkring kl. 18 på Hellerupvej i Måre.

Her mistede manden ifølge politiet herredømmet over sin motorcykel og bragede ind i et træ.

Den 40-årige motorcyklist var ikke iført hjelm og blev dræbt på stedet.

Ifølge politiet kommer han fra lokalområdet.