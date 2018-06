»Håber, du får en kugle for panden.«

Sådan lød den ophidsede salut tirsdag middag fra en 40-årig kvinde på Christiania i København til en politimand i forbindelse med endnu en dramatisk politiaktion mod hashsalget omkring Pusher Street. Kvinden truede ifølge sigtelsen også betjenten med, at »jeg ved, hvad du hedder, og kan finde ud af, hvor du bor«. Hun har i forvejen fem bøder eller domme for især fornærmelig tiltale mod politifolk.

Ved et grundlovsforhør i København blev den kvindelige christianit torsdag varetægtsfængslet for to uger for »i forening og fælles forståelse med en større gruppe personer at have deltaget i grov forstyrrelse af ro og orden« og for at have fremsat trusler om vold mod polititjenestemand.

Ifølge kvindens egen forklaring var hun gået i sort af vrede, fordi hun tirsdag middag havde set en ung dreng blive »gennemtævet af politiet« med både slag og spark. Omvendt oplyste anklageren i retten, at stemningen på stedet havde været truende over for både de uniformerede og civilklædte politifolk på Christiania. Blandt andet blev der råbt »voldspsykopater« efter politifolkene, der af sikkerhedsmæssige årsager var mødt talstærkt frem, da betjentene tidligere er blevet udsat for kast med blandt andet sten og flasker.

Fakta Straffenlovens § 121 § 121 Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer (personer i offentlig tjeneste, red.) under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Ved tirsdagens aktion blev en 20-årig mand anholdt med omkring et kg hashplader ud for en hashbod i Pusher Street. I kølvandet på hans anholdelse blev også tre andre personer anholdt, som ifølge politiets sigtelse ville skjule beviser for den 20-åriges omfattende salg af hash. Blot 23 minutter efter hans anholdelse fandt politiet på en adresse på Amager nemlig 38.200 kroner i kontanter og et detaljeret hashregnskab, der ifølge politiet handler om salget af 250 kg hash.

To personer blev angiveligt blevet sendt af sted for at fjerne beviserne, men politiet kom dem i forkøbet.