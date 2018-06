Syd- og Sønderjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde en 40-årig dansk kvinde.

Den 40-årige kvinde har i et par måneder opholdt sig i Thailand, men vendte først på onsdagen tilbage til Danmark. Her landede hun i Københavns Lufthavn, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Kvinden er blevet hjulpet tilbage til Danmark, men da familien ikke har set hende siden ankomsten onsdag, er der bekymring for hendes tilstand.

'Kvinden kan være psykisk ustabil, hun er meget indadvendt og kan have tendens til at isolere sig. Hun har bopæl i Haderslev, men det er meget sandsynligt, at hun opholder sig et sted i København,' skriver poltiet.

Har du set den 40-årige kvinde eller har oplysninger om hende, kan Syd- og Sønderjyllands Politi kontaktes på telefon 114.