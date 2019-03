Østre Landsret har dømt en 40-årig mand for at stalke sin ekskæreste.

Dommen lyder på et år og tre måneders fængsel.

I løbet af foråret og sommeren sidste år stalkede manden fra Holbæk sin ekskæreste, som han også ringede til præcis 18.036 gange.

Opkaldene fandt sted i perioden fra slutningen af maj til begyndelsen af juli. Altså en periode på lidt over 60 dage.

Nogle dage ringede han mere end 1.000 gange til kvinden.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Opsøgte kvinden ulovligt

I oktober sidste år blev manden i byretten i Holbæk idømt et års fængsel for blandt andet at have overtrådt et tilhold mod at opsøge kvinden eller tage kontakt til hende på anden vis.

Han opsøgte også sin ekskæreste fysisk seks gange. Blandet andet på hendes bopæl i Taastrup, på et spisested samt diskoteket 'Soho' i Roskilde.

På diskoteket fremsatte han endda dødstrusler mod ekskæresten over for hendes veninde.

Den dømte er derudover også blevet fundet skyldig i en række hærværksforhold på ekskærestens ejendele.

Nægter sig skyldig

Den 40-årige mand nægtede sig i byretten skyldig i de fleste forhold, men valgte kun at anke selve strafudmålingen til landsretten, som altså nu har lagt tre måneder oveni straffen.

Mandens forsvarer, Gitte Espensen Philip, oplyser til Nordvestnyt, at Østre Landsret i skærpelsen lagde vægt på det store omfang af henvendelser til kvinden.