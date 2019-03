En mand er uden for livsfare, efter at han onsdag formiddag blev overfaldet med en mindre økse.

En 40-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter at han onsdag blev anholdt og sigtet for drabsforsøg på Østerbro i København.

Det kom frem torsdag eftermiddag under et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Den formodede gerningsmand er sigtet for at have forsøgt at dræbe en anden mand med en mindre økse formiddagen forinden.

Den forurettede blev slået i ansigtet to gange med en økse, i ryggen og på skulderen.

Ligeledes blev han sparket og slået i ansigtet og på kroppen.

Han blev efter overfaldet bragt til Rigshospitalets Traumecenter til benhandling.

Her kunne det ikke fastslås, hvorvidt manden havde været i livsfare. På grund af øksehug i panden er dette dog en mulighed, lød det i dommervagten. Manden blev dog allerede onsdag meldt uden for livsfare.

Anholdte erkendte de faktiske omstændigheder, men kunne kun erkende sig skyldig i at have begået grov vold. Han ønskede ikke at sige mere i retten.

Episoden fandt sted i Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads på Østerbro I København.

Den forurettede arbejder i ejendomskontoret i Kollektivhuset. Her var der opstået tumult, men der er uklart, hvordan det begyndte.

Urolighederne fandt både sted i opgangen i Kollektivhuset og ude på gaden foran bygningen. Blandt andet blev det i Dommervagten beskrevet, at de to mænd var i håndgemæng på en bagtrappe.

Det var en forbipasserende, der i første omgang slog alarm til politiet og fik tilkaldt en ambulance. Den anholdte ringede også selv 112 fra sin lejlighed efter overfaldet.

Da politiet gennemsøgte den sigtedes lejlighed, blev der fundet flere knive, en machete, en stjerneskruetrækker indsmurt i blod og slagvåben. Heriblandt en klaphammer med en sok viklet om hovedet.

