En 45-årig mand fra Hasselager blev lørdag eftermiddag anholdt i Tranbjerg syd for Aarhus. Det skete under stort opbud af bevæbnede betjente. Politiet mener, at den anholdte er identisk med den person, der tidligere på dagen løsnede skud mod en 40-årig mand i Hadsten. Per øxenholt/Ritzau Scanpix