Fredag er det præcis et år siden, at Louise Ebbesen modtog et opkald, der med et ændrede både hendes og i særdeleshed datteren Melanies verden.

I den anden ende af røret var en kvinde. Det var ikke en hvilken som helst kvinde, men en, som Louise Ebbesen havde en relation til.

»Jimmis ekskone ringer til mig og siger, at hun ikke kan komme i kontakt med Jimmy. Hun spørger, om jeg har hørt fra ham, men det havde jeg ikke. Så vi bliver enige om, at vi lige ser dagen an.«

Og Jimmi er en central person i den historie. Eller rettere: hovedpersonen.

Fredag er nemlig et år siden, at den 42-årige Jimmi Lillelund sidst blev set. Han har siden 30. april 2020 været forsvundet sporløst og har efterladt sig datteren Melanie på fire år, som han har sammen med Louise Ebbesen, samt en søn på 18 år, som han har med en anden kvinde.

»Det er jo frustrerende. Det er et kapitel, som vi ikke kan få lukket, fordi han endnu ikke er fundet. Vi kan ikke få ham begravet og sat et punktum og komme videre,« siger Louise Ebbesen.

Jimmi Lillelund har været efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi siden 5. maj. Han blev sidst set 30. april klokken 15, hvor han kørte fra sin bopæl i Gundsømagle til Haveforeningen Ishøjgård i Ishøj.

Kort tid efter fandt man hans bil ved Haveforeningen Ishøjgård, og siden har der stort set ingen spor været af Jimmi Lillelund.

Jimmy Lillelund og datteren Melanie. Foto: Privatfoto Vis mere Jimmy Lillelund og datteren Melanie. Foto: Privatfoto

Af den grund er håbet om, at det en dag skal lykkes politiet at finde Jimmi Lillelund, ikke bare spinkelt.

Det er ikkeeksisterende.

»Vi er slet ikke i tvivl om, at han er død,« siger Maria Lillelund, der er mor til Jimmi Lillelunds søn.

Maria Lillelund og Louise Ebbesen står med andre ord tilbage med to børn, hvis far efter alt at dømme aldrig nogensinde kommer tilbage. En virkelighed, der kan være svær at forholde sig til som voksen, men endnu sværere at forholde sig til, når man stadig er et barn.

»Melanie snakker stadig om ham. Men det bliver sjældnere og sjældnere. Hun siger, at hun har en far i himlen, som passer på hende,« siger Louise Ebbesen og tilføjer:

»Døden er en mærkværdig størrelse for børn, men de er jo heldigvis dejlig nemme. Hun forholder sig til det, jeg fortæller hende. Så vi har valgt en stjerne på himlen, som så er Jimmi, og det er så den, vi kigger op og snakker med. Vi vil holde hans minde i live.«

Jimmi Lillelunds søn, som han har sammen med Maria Lillelund, er 18 år gammel, og han er derfor også helt bevidst om, at han muligvis har set sin far for sidste gang.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Jeg sagde forleden til ham, at det føltes, som om det var i går, han forsvandt. Men for ham er det en evighed siden. Nu prøver han at få sin hverdag til at fungere. Han har ikke behov for at tale om det hele tiden, og det er nok måden, han håndterer det på,« siger Maria Lillelund.

Nogen taler måske over sig

Jimmi Lillelunds forsvinden kom ifølge familien som lyn fra en klar himmel. Der var ingen tegn på, at han var nedtrykt i tiden op til sin forsvinden, og familien mener heller ikke, at der er nogen umiddelbare tegn på kriminelle relationer.

Alligevel er de efterladtes sidste håb, at nogen måske en dag kommer til at tale over sig.

»Det er i hvert fald min tanke lige nu, men der går nok mange år, før vi får svar på noget. Måske en taler over sig, eller man finder måske noget af hans tøj. Men jeg tror ikke, at man som sådan finder ham.«

Derfor virker det også omsonst for de pårørende at fortsætte med at lede efter Jimmi Lillelund. Selvom det måske for nogen ville være oplagt at markere etårsdagens for hans forsvinden ved at lede efter ham på ny, så er spørgsmålet: Hvor skal vi lede?

Louise Ebbesen. Foto: OLE JOERN / RED STAR Vis mere Louise Ebbesen. Foto: OLE JOERN / RED STAR

»Man kunne da godt forsøge igen, men hvor skal vi kigge henne,« spørger Maria Lillelund, inden hun fortsætter:

»Vi har en vindueskarm herhjemme, hvor vi tænder nogle lys for ham. Det vil vi nok også gøre på fredag,« siger hun videre.

Selv om det er et år siden, at Jimmi Lillelund forsvandt, så har man ikke opgivet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi er kede af, at vi ikke har fundet ham endnu, men efterforskningen pågår, og vi håber at komme videre. Men som jeg har sagt tidligere, så bliver det ikke nemmere, som tiden går,« lyder det fra politikommissær Kim Løvkvist.

Han tilføjer, at man har en mistanke om, at der er sket noget kriminelt.

»Det er mærkværdigt, at man pludselig bliver væk i hans alder og med hans relationer. Der var ingen tegn på, at han var i en livskrise.«

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet på 114.