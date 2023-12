Den chauffør, som påkørte en 4-årig pige tirsdag aften, hvorefter hun afgik ved døden, er blevet sigtet for kørsel i påvirket tilstand og uagtsomt manddrab.

Det oplyser Københavns Politi.

Chaufføren bliver fremstillet i dommervagten onsdag.

Den sigtede chauffør er en 29-årig mand.

Påkørslen skete i krydset mellem Holmbladsgade og Hessensgade på Amager i København.

Manden blev anholdt umiddelbart efter påkørslen, mens politiet fortsatte sine undersøgelser på ulykkesstedet.

»Vi har foretaget anholdelse af føreren og undersøger stadig på stedet. Det er en dybt tragisk og alvorlig sag,« sagde vagtchef Jonathan Wald.

Har du bevidnet ulykken, vil politiet gerne høre fra dig:

»Det er vigtigt for mig at betone, at hvis man har været vidne til ulykken, så opfordrer vi, at man tager kontakt til politiet,« lød det videre fra Jonathan Wald.

Politiet kan træffes på telefon 114.

Anmeldelsen om ulykken indløb klokken 17.13.