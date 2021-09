En 4-årig pige blev lørdag fundet alene efter at have været på eventyr.

Helt uventet dukkede hun op alene på p-pladsen ved Sydvestjysk Sygehus, hvor den lille pige var gået ind på skadestuen uden en ledsager.

Det oplyser Sydjyllands Politi til B.T.

Politiet oplyser yderligere overfor B.T., at den lille pige hedder Anna og blev hjulpet af sygehuspersonalet, da hun uanmeldt kom ind på skadestuen.

Ifølge politiet, så regnede Sydjyllands Politi med at forældrene formentlig var lige i nærheden.

Efterfølgende har politiet fået kontakt til den 4-åriges pårørende.

»Vi har netop fået kontakt med pårørende, der er på vej for at hente hende. Og for en god ordens skyld - hun er ikke kommet noget til,« skriver Sydjyllands Politi i et tweet.

Politiet havde også indsat en patrulje i område, for at se om de kan finde forældrene i nærheden.

Det vides ikke om hvor længe Anna har været på egen hånd.