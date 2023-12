En fireårig pige er tirsdag eftermiddag blevet påkørt af en varevogn på Amager i København.

Hun er siden afgået ved døden.

Det oplyser politiet til B.T.

»Vi har foretaget anholdelse af føreren og undersøger stadig på stedet. Det er en dybt tragisk og alvorlig sag,« siger vagtchef Jonathan Wald.

Pigens pårørende er underrettet.

Påkørslen skete i krydset mellem Holmbladsgade og Hessensgade.

De nærmere omstændigheder omkring ulykken kan politiet ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Om chaufføren var påvirket, kan Jonathan Wald ej heller sige.

»Det er noget af det, vi undersøger.«

»Men det er vigtigt for mig at betone, at hvis man har været vidne til ulykken, så opfordrer vi, at man tager kontakt til politiet.«

Politiet kan træffes på telefon 114.

Anmeldelsen om ulykken indløb klokken 17.13.