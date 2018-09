Det var et tragisk uheld, at en 31-årig kvinde og hendes 4-årige søn omkom i en brand i Mørkøv. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi nu.

»Vi kan fuldstændigt afvise, at der er tale om en forbrydelse, men derimod en brand, der er opstået som følge af et uheld. Det er en rigtig trist og sørgelig sag,« siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er leder af efterforskningen, i en pressemeddelelse.

Ulykken skete fredag den 21. september i år, da en brand brød ud i deres boligblok på Hovedgaden i Mørkøv på Sjælland.

Politiet kunne ikke på stedet fastslå, om branden var påsat eller ej, men nu er der altså kommet klarhed over tragedien.

»De brandtekniske undersøgelser viser, at branden er opstået i køkkenet i forbindelse med et tændt kogeblus. Branden har udviklet sig meget hurtigt, og mor og barn har ikke haft mulighed for at komme ud af lejligheden,« siger Bjørke Kierkegaard.

Der var ikke andre personer til stede i lejligheden end den 31-årige kvinde og den fireårige dreng.

Politi og brandvæsen fik alarmen om branden i Hovedgaden 1 klokken 14.32.

Mor og søn blev i første omgang reddet livløse ud af lejligheden, men deres liv stod altså ikke til at redde.