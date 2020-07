Politiet leder fortsat efter 39-årige Nicki, der sidst er set søndag aften ved sin bopæl i Sorø.

Men politiet står på nuværende tidspunkt tilbage uden spor i sagen.

Det skriver sn.dk.

Over for B.T. fortæller Sydsjællands Politi, at man onsdag har mandskab ude for at lede efter den forsvundne mand.

Tirsdag var Nickis bekymrede lillebror, David Tychsen, ude med et råb om hjælp til at finde hans forsvundne storebror.

Allerede mandag, inden Sydsjællands Politi efterlyste 39-årige Nicki på Twitter, fik David Tychsen beskeden om sin storebrors forsvinden.

»Man bliver helt forvirret og konfus. Jeg tog med det samme bilen og kørte hjem til Nickis lejlighed,« fortalte han tirsdag til sn.dk.

Her fandt han blandt andet Nickis telefon og kunne samtidig konstatere, at Nickis bil var også ved adressen.

Sydsjællands Politi ledte mandag aften efter 39-årige Nicki med helikopter ved Sorø Sø. Foto: Byrd / Frederik Lind Vis mere Sydsjællands Politi ledte mandag aften efter 39-årige Nicki med helikopter ved Sorø Sø. Foto: Byrd / Frederik Lind

Ifølge David Tychsen er det usædvanligt, at hans storebror hverken har givet lyd fra sig eller er mødt på arbejde.

Mandag aften oplyste Sydsjællands Politi til B.T., at man frygter, at der kan være sket Nicki noget alvorligt, og derfor har man blandt andet søgt med helikopter i nærheden af Sorø Sø.

»Vi har søgt med helikopter, hunde og droner, men har endnu ikke fundet ham,« lød det fra vagtchefen ved Sydsjællands Politi mandag aften.

Politiet beder fortsat borgerne om hjælp i nærområdet til at finde ham.

Nicki beskrives ifølge politiet som cirka 186 centimeter høj med langt hår i hestehale.

Derudover skulle han være iført gråt joggingtøj og en jakke af mærket The North Face.

Du kan kontakte politiet på telefonnummer 114, hvis du har oplysninger til sagen.